Corona afholder frustrerede minkavlere i at deltage i demo

- Vi vil gerne som minkavlere vise vores afmagt. Hvis minken er så farligt, så skal den væk.

- Men så kan jeg ikke forstå, at det er så svært for regeringen at sige, at de eksproprierer hele vores produktionsapparat.

- Fuld kompensation for dyrene og fuld ekspropriation for anlægget. Det må absolut være målet, siger han om formålet med demonstrationen.

Rent økonomisk betyder ekspropriation, at avlerne stilles som om, at deres mink ikke var blevet aflivet. Det skyldes, at der er tale om ekspropriation i Grundlovens forstand.

Selv om minkavlere fra Nordjylland gerne ville have deltaget i demonstrationen, er de blevet bedt om ikke at møde op, oplyser Carsten Rahbek.

- Folk oppe fra nord er blevet hjemme. Der var mange fra Vesthimmerland, der ville have sympatiseret med os, men de er her ikke. Der er taget højde for corona, siger han.

Minkavleren understreger, at regeringen ikke har afvist at eksproprierer minkavlerne, men han stiller sig undrende over for tavsheden, som avlerne er blevet mødt med indtil videre.

- Der går ikke lang tid, før vi alle skal i banken og snakke om fremtiden, og så er det rimelig væsentligt, at der er styr på det, siger Carsten Rahbek.