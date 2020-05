Corona-afbrudt bandesag genoptages til august

Genoptagelsen af sagen har været igennem et noget kaotisk forløb.

I første omgang besluttede Københavns Byret, at sagen først skulle genoptages i januar næste år med ventet dom i april. Det var både anklager og forsvarere utilfredse med, og de bad Østre Landsret se på sagen.

For en uge siden sendte landsretten sagen tilbage til Københavns Byret med besked om, at den skulle berammes på ny.

Sagens anklager, Laura Birch, fortalte dengang, at landsretten i sin beslutning blandt andet lagde vægt på sagens omfang, og at 11 af de tiltalte har siddet varetægtsfængslet i lang tid.

Sent onsdag eftermiddag mødtes parterne så igen i byretten og nåede frem til en løsning.

- Det er lykkedes at få den berammet tidligere ved at inddrage fem weekend-dage, og ved at flere forsvarere har flyttet rundt på andre sager eller fået kolleger til at overtage dem, siger Michael Juul Eriksen.

- Så i stedet for en afgørelse til april næste år, kan vi nu regne med, at skyldspørgsmålet bliver afgjort før jul, i november eller december. En eventuel strafudmåling vil så ske i januar, fortsætter han.

I alt er 14 mænd tiltalt i sagen. Den handler om flere drabsforsøg og om våbenbesiddelse i bandemiljøet. De anklagede tilhører ifølge anklagemyndigheden kredsen omkring banden Brothas.

Flere af de tiltalte har været varetægtsfængslet siden september 2018.