Computerspilsafhængighed skal anerkendes som lidelse

- Adfærden er af tilstrækkelig alvorlighed til, at det resulterer i markant svækkelse i personlig, familiær, social samt andre vigtige områder. Adfærden kan enten være løbende, episodisk eller tilbagevendende, skriver WHO i sin definition.

Lidelsen bliver tilføjet til WHO's 11. udgave af deres definition af sygdomme, og det overrasker Michael Bay Jørsel, der er centerleder ved Center for Ludomani.

- Jeg er egentlig overrasket over, at den diagnose kommer, for hvad er overdreven brug af computerspil?

- Der er jo mange unge, der sidder og spiller Counter Strike og andre spil, hvor de konkurrerer og bruger bunker af tid på det, så er det overdreven brug, eller er det bare en del af sporten?, spørger han.

Spørgsmål: Du mener, at der er et problem med definitionen af afhængighed af computerspil, men kan man ikke sige det om alle former for afhængighed?

- Det kan man helt sikkert. Tilbage i tiden var det overdreven tv-kiggeri, der var oppe i tiden, og for 15-20 år siden var det afhængighed af sms'er, hvor jeg sad og sagde det samme som i dag.

- Jeg medgiver til fulde, at det er et problem for nogle, men langt de fleste kan styre brugen af computerspil, og hvor det på ingen måde er nødvendigt at sætte en diagnose på dem, siger Michael Bay Jørsel.

På nuværende tidspunkt behandler Center for Ludomani ikke for lidelsen, og det er en politisk beslutning, der skal til, hvis det skal ændres.

- Som center er vi underlagt politiske retningslinjer, der siger, at vi skal sikre behandling og forebyggelse af ludomani.

- Hvis vi skal videre, er det politikerne, der skal sige, at nu skal vi også have nogle behandlingsmuligheder til unge, der tilsyneladende har et overdreven forbrug af computerspil, siger Michael Bay Jørsel.