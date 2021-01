Comeback-ordning til minkavlere får 60 millioner kroner

Hvis der er minkavlere, der ønsker at fortsætte, når forbuddet mod hold af mink udløber, bliver det muligt. Det fremgår af den aftale om erstatning til minkavlere, som er indgået af et flertal i Folketinget mandag aften.

Aftalen, der i alt ventes at koste mellem 15,5 og 18,8 milliarder kroner, indeholder en ordning til de minkavlere, der hellere vil genoplive deres erhverv end modtage en fuld erstatning.

Der er sat omkring 60 millioner kroner af til den dvaleordning.

På forhånd havde Dansk Folkeparti og Konservative ønsket en dvaleordning, men begge partier forlod forhandlingerne i frustration over, at ordningen ikke var større end de 60 millioner kroner.

Konservatives forhandler, finansordfører Rasmus Jarlov, mener, at det faktisk har været med til at fordyre den samlede aftale, at man ikke har lavet en stærkere dvaleordning:

- Det er langt mere økonomisk fornuftigt at holde liv i den del af branchen, man kan, end at gøre erstatningen så stor som mulig, siger han.

- Vi ser det her som en aftale, der handler om at lukke minkerhvervet ned.

Også et af partierne, der er med i aftalen, mener, at ordningen er blevet så lille, at den så godt som lukker minkerhvervet.

SF's fødevareordfører, Carl Valentin, mener, at ordningen er så lille, at den sikrer, at minkerhvervet vil blive meget begrænset.

- Vi synes ikke, at minkavl er ordentligt dyrevelfærdsmæssigt. Derfor vil vi kæmpe videre for et forbud mod minkavl i Danmark, siger Carl Valentin.

Han nævner det som en af årsagerne til, at SF ikke har forladt forhandlingerne, selv om han mener, at aftalen samlet set er blevet for dyr.

Dvaleordningen gælder i første omgang for 2021, hvorefter forbuddet mod hold af mink udløber.

Hvis forbuddet forlænges, vil aftalepartierne træde sammen og drøfte muligheden for at forlænge ordningen i yderligere et år.

Det er ifølge aftalen ikke muligt at forlænge aftalen med mere end et år. Hvis forbuddet forlænges herefter tilbydes de avlere, der har taget imod dvaleordningen, en fuld erstatning.