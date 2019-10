Seks Colombianere er ved Retten i Herning blevet dømt for tyveri af hospitalsudstyr for 13 millioner kroner og forsøg på at stjæle for yderligere 17 millioner kroner. Sagen er en del af en større europæisk sag om tyveri af hospitalsudstyr for 450 millioner kroner.(Arkivfoto).

Colombianere stjal hospitalsudstyr for 13 millioner kroner

En sag om tyveri fra dansk sygehus er en del at en større sag om tyverier for 450 millioner i Europa.

Midt om eftermiddagen den 23. februar blev der fra Regionshospitalet i Herning stjålet hospitalsudstyr for omkring 13 millioner kroner.

Onsdag blev seks colombianere - tre mænd og tre kvinder - i alderen 30-57 år hver idømt to og et halvt års fængsel samt udvisning for at stå bag det usædvanlige tyveri.

Desuden blev de dømt for forsøg på at stjæle udstyr for omkring 17 millioner kroner fra Sydvestjysk Sygehus.

Forsøget mislykkedes dog, da de ikke kunne finde udstyret, selv om de to dage før havde været inde på sygehuset og lede efter det.

Det oplyser politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest (SEV) i en pressemeddelelse.

Allerede samme aften, som udstyret forsvandt fra Regionshospitalet i Herning, blev fire af de nu dømte anholdt på et hotel i Kolding. Dagen efter blev de varetægtsfængslet.

- De to andre var kørt til Düsseldorf, hvor de sendte udstyret i seks pakker til Colombia. Derefter fortsatte de til Spanien, fortæller sagens anklager Jhin Lee.

Pakkerne nåede dog aldrig frem til Colombia.

- Tyskerne har oplevet flere af den slags tyverier, så de har særligt fokus på forsendelser til Colombia. De opsnappede pakkerne, og stort set alt udstyret er tilbage i Herning, siger Jhin Lee.

Det lykkedes politiet at finde frem til de to, der forlod Danmark med udstyret. I april blev de udleveret fra Spanien.

Der var tale om udstyr, der bruges ved kikkertundersøgelser til at afsløre kræft i kroppen.

- Jeg påstod en noget højere straf, da jeg mener, at det er en skærpende omstændighed, når man stjæler vigtigt hospitalsudstyr og ikke for eksempel smykker, men det fik jeg ikke medhold i, siger Jhin Lee.

De dømte modtog dommene. Flere af dem står dog til at blive udleveret til andre europæiske lande. Her er de er mistænkt for lignende tyverier fra sygehuse, oplyser SEV.

Et dokument fra det spanske indenrigsministerium, som Herning Folkeblad har haft adgang til viser da også, at den danske sag blot er en mindre del af en lagt større sag.

Dokumentet fortæller, at spanske politiagenter indledte efterforskningen af "Operation Hipócrates" i begyndelsen af 2019. Sagen handler om tyverier af hospitalsudstyr i Spanien, Portugal, Frankrig, Tyskland og Danmark.

De stjålne sager skal have en samlet værdi af cirka 450 millioner kroner. De er angiveligt blevet videresolgt både i USA og Europa.

I efterforskningen har deltaget FBI, Europol samt colombiansk og dansk politi, skriver Herning Folkeblad.