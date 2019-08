Colibakterier årsag til vandforurening i Aalborg

Det oplyser distributionschef Ole Neerup-Jensen hos Aalborg Vandforsyning, skriver DR.

På grund af fundet af colibakterierne, anbefales det fra myndighederne, at beboere i Aalborgs midtby og Rørdal koger vandet i mindst to minutter, før det drikkes eller bruges til madlavning.

Tidligst tirsdag er der rent vand i hanerne igen.

- Vi kan tidligst sige noget i løbet af tirsdagen. Metoden er sådan, at vi skal have to efterfølgende prøver, som viser, at vandet er rent, inden vi kan afblæse anbefalingen af at koge vandet, siger Ole Neerup-Jensen.

Han fortæller samtidig, at hele natten er blevet brugt på at skylle systemet og på at finde årsagen til vandforureningen.

Vandet fra hanerne kan dog godt bruges til at tage bad og vaske tøj.

Omkring 20.000 til 25.000 mennesker er berørt. De skal ikke frygte at blive syge, selv om de har drukket af vandhanen, lyder det.

- De her bakterier hører ikke hjemme i drikkevand, men overordnet set er der en meget lille risiko for at blive syg, hvis man har drukket vandet. Men hvis man har mistanke om, at man er blevet syg, skal man kontakte egen læge, siger Ole Neerup-Jensen.

Colibakterierne blev fundet i drikkevandet via et måleprogram. Når programmet slår ud, iværksættes et beredskab automatisk.

Alle berørte beboere er orienteret om situationen via en sms.

På Aalborg Forsynings hjemmeside kan beboere se, om de er omfattet af forureningen og følge udviklingen.

Ifølge Aalborg Forsyning er borgere i området mellem Vesterbro/Prinsensgade i vest, Fyensgade/Jyllandsgade i syd, Østre Alle og ud mod Oliehavnen i øst berørt.

Colibakterier findes i menneskers og dyrs afføring. De fleste colibakterier er naturligt forekommende og forårsager ikke sygdom.

Visse grupper af colibakterier kan dog forårsage forskellige former for infektion, skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside.