Coetzee er i kunstnerlivets tredje fase

I første fase stiller man et stort spørgsmål. I anden fase knokler man for at besvare spørgsmålet. Og hvis man lever længe nok, bruger man tredje fase på at lave noget helt andet.

Sådan skriver sydafrikanske J.M. Coetzee, der fylder 80 år den 9. februar, om livet som forfatter i et brev til sin forfatterkollega Paul Auster.

Coetzee betragtes som en af vor tids største engelsksprogede forfattere. Han modtog i 2003 Nobelprisen i litteratur og fik i 1999 den prestigefyldte Booker Prize for anden gang - som den første forfatter nogensinde.

Og nu - 46 år efter sin forfatterdebut - er han godt i gang med kunstnerlivets tredje fase.

Hans seneste bog, "The Death of Jesus", udkom den 2. januar 2020 og er sidste bog i hans Jesus-trilogi.

Bogen er både blevet rost til skyerne og kritiseret ned i kulkælderen.

Men samlet tegner anmeldelserne et billede af en forfatter, der skriver på en helt ny måde - mere filosofisk og med større fokus på, hvad det vil sige at være menneske.

- "The Death of Jesus" kaster nyt besynderligt lys på en af verdens mest storslåede og foranderlige forfattere, skriver Financial Times i en anmeldelse af bogen.

Mediet kalder den samlede trilogi "et af de mest mærkværdige litterære projekter det seneste årti", særligt fordi bøgerne er så anderledes end hans tidligere værker.

John Maxwell Coetzee blev født i den sydafrikanske by Cape Town i 1940. Han begyndte at studere i byen, men flyttede senere til den amerikanske delstat Texas, hvor han færdiggjorde sin uddannelse med en ph.d. i litteratur.

I 1972 vendte han tilbage til Sydafrika for at undervise på universitetet i Cape Town. To år senere udgav han sin første bog, "Dusklands".

Flere af hans efterfølgende bøger som "Waiting for the Barbarians" fra 1980, "Life & Times of Michael K" fra 1983 og "Disgrace" fra 1999 omhandler tiden under og efter apartheid i Sydafrika.

På trods af sit tætte forhold til hjemlandet bor han i Australien og er både sydafrikansk og australsk statsborger.

Han arbejder i dag - ved siden af sit forfatterliv - som professor i litteratur ved University of Adelaide.