Cluster 5-corona har ikke ramt mennesker i slutoktober

Den var en stor del af årsagen til, at regeringen traf beslutningen om, at alle mink i Danmark skal aflives. Det har dog vist sig, at regeringen ikke har grundlag i loven for den beslutning, og de afventer derfor, om et flertal i Folketinget stemmer for at give lovhjemlen.

11 personer er bekræftet smittet med cluster 5-mutationen.