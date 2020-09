Venstres tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (S) fortæller i et interview med Weekendavisen flere detaljer om det datasamarbejde, der menes at være centrum i sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, FE.

Her er FE-chef Lars Findsen blevet sendt hjem. Det samme er tidligere chef Thomas Ahrenkiel og to ledende medarbejdere.

I interviewet retter Claus Hjort Frederiksen en skarp kritik mod nuværende forsvarsminister Trine Bramsen (S). Hjort mener, at Trine Bramsen er "alarmistisk" og reelt har stillet sig "i spidsen for skandalen" med sin kritik, der "underminerer" FE's troværdighed internationalt.

I interviewet vil Claus Hjort Frederiksen ikke direkte bekræfte Weekendavisens historie om datasamarbejdet med USA. Men han bekræfter, at han blev orienteret om et "ømtåleligt samarbejde, hvor danske statsborgere kan komme i klemme".

Weekendavisen har beskrevet et årtier langt samarbejde, hvor Danmark har overvåget et datakabel med hjælp fra USA. Et samarbejde, der går tilbage til slutningen af 1990'erne.

Berlingske har skrevet, at alle forsvarsministre har været orienteret om samarbejdet.

- Jeg kan ikke bekræfte de der ting, men det er i princippet det, vi taler om, siger Claus Hjort adspurgt om de informationer.

Spørgsmål: I princippet. Hvornår får man i princippet det at vide, som ny forsvarsminister?

- Det får man ret tidligt at vide, for det er vigtigt, at man som forsvarsminister og politisk chef for efterretningstjenesten ved, at der her er et ømtåleligt samarbejde, hvor danske statsborgere kommer i klemme.

- Man kan ikke sige, at de bliver overvåget. Men der figurerer danske telefonnumre eller ip-adresser, som så bare forsvinder i mængden af de her ting.

- Der har efterretningstjenesten jo arbejdet målrettet i dialog med tilsynet om hele tiden at forbedre de der filtre, som skal filtrere danske statsborgere fra.

Sagen om samarbejdet er eksploderet efter Tilsynet med Efterretningstjeneste i en pressemeddelelse har påpeget, at der foregik ulovligheder. Forsvarets Efterretningstjeneste må nemlig ikke overvåge eller operere mod danske statsborgere. Det er politiets opgave.

Spørgsmål: Tilsynet skal overvåge, at tingene foregår lovligt. Kender tilsynet til samarbejdet?

- Jeg ved ikke, hvor langt de er kommet ind. Men jeg har jo selv deltaget i diskussioner med dem om det her samarbejde og understreget, hvor vitalt det er for Danmarks sikkerhedsinteresser.

Spørgsmål: Det handler vel også om retssikkerhed for borgerne?

- Helt klart. Men jeg vil bare sige, at de mennesker, som forsvarsministeren har sendt hjem, er sindssygt retskafne mennesker. Som har arbejdet super loyalt for at sikre, at man ikke bringer danske statsborgere i fedtefadet.

Spørgsmål: Du siger, at de er retskafne mennesker, men tilsynet siger, at der var en legalitets-kultur, hvor man hele tiden bekræfter hinanden i, at det er rigtigt, det man gør?

- Det er jeg uenig i. Man kan også være så meget jurist, at man misser det praktiske i livet.

Spørgsmål: Det lyder mærkeligt - enten er det lovligt eller også er det ulovligt?

- Jo, jo, det er rigtigt.

Spørgsmål: Så hvad mener du med det?

- Efterretningstjenesten har hele tiden arbejdet på, at forbedre de her filtre, der gør, at disse millioner af data, der passerer igennem her, ikke fanger noget, der vedrører danske statsborgere.

- Det er en konstant proces, man arbejder på. Man kan ikke garantere, at der ikke smutter nogen igennem. Men det er jo ikke sådan, at vi tillader en motorvej. Vi har jo ingen interesse i at skulle videregive oplysninger om danske statsborgere til andre lande, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han mener ikke, at de hjemsendte medarbejdere har overtrådt reglerne.