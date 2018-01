Claus Hjort om DF-kritik af Løkke: Det er noget svineri

En uhørt kritik, mener medlem af Venstres ledelse, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

- Det er fuldstændig hen i vejret. Venstre modtager ikke økonomiske bidrag, der er hæftet nogle betingelser til overhovedet.

- Jeg synes ærlig talt, at Ib Poulsen, som er en samarbejdspartner i den daglige politik, skulle holde sig for god til at komme med den slags insinuationer, siger Claus Hjort Frederiksen.

Ib Poulsen har erkendt, at han ingen beviser har. Men for ham står det ganske klart, at "man har købt sig adgang til at få indflydelse på regeringens førte politik", som DF'eren formulerer det.

- Det afslører også det svineri, Ib Poulsen er ude i, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Han har ingen beviser, men han føler alligevel bare, at han kan viderebringe det som en klar kendsgerning, at sådan ser det ud, siger forsvarsministeren.