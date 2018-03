Claes Bang klar til Oscar men må undvære sin kone

Claes Bang har ellers gjort alt, hvad han kunne for at skaffe sin hustru adgang til showet, men det er mere end svært at komme ekstra billetter i hænde til den prestigefyldte prisfest.

Når Claes Bang natten til mandag dansk tid tager turen henad den røde løber uden for Dolby Theatre i Hollywood, hvor årets oscar-uddeling finder sted, bliver det uden hans kone, Lis, under armen.

- Det er pisseirriterende. Men der er ikke noget at gøre ved det. Hele ideen med at tage herover var jo, at vi skulle gøre det sammen, men vi må feste sammen bagefter, siger Claes Bang.

Det er hans rolle i filmen "The Square", der har landet ham et plyssæde ved prisuddelingen. Den er nemlig nomineret i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

- Jeg ville have nerver på, hvis det var fordi, jeg skulle have premiere på en forestilling, men her skal jeg jo egentlig bare slå røven i sædet og passe på med ikke at drikke for meget for tidligt. Så nerver er der ikke. Men jeg er da selvfølgelig super spændt på at se, hvad der sker.

- Jeg glæder mig bare til det hele. Bare at prøve at være der. Jeg er jo helt nybegynder, så jeg ved ikke, hvad jeg kan forvente, siger han.

Også danske Søren Steen Jespersen, der er producer på dokumentaren "De sidste mænd i Aleppo", er på vej til oscarshowet.

Iklædt smoking skal han finde vej op ad løberen med den syriske men danskboende instruktør Feras Fayyad, og om nogle timer ved han, om deres arbejde er fundet en Oscar værdigt.

- Der er lidt sommerfugle i maven. Selv om jeg ikke er en grønskolling, så ligner det her altså ikke noget, jeg har prøvet før, siger Søren Steen Jespersen, der håber, han senere i aften står med en statuette i hånden.

- Jeg ville bestemt ikke have noget i mod at vinde, men jeg synes allerede, det føles lidt som en sejr, at vi er på en liste over fem film, som oscarakademiet synes, er de bedste i år, siger han.

Ud over "The Square" og "De sidste mænd i Aleppo" er også den danske fotograf Dan Laustsen nomineret for sit arbejde på filmen "The Shape of Water", og så kan den amerikanske dokumentar "Strong Island", der er dansk koproduceret og har dansk klipper, også løbe med en Oscar.