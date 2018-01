Claes Bang er nomineret til prestigefyldt svensk pris

Torsdag har Det Svenske Filminstitut offentliggjort, at Claus Bang er nomineret til Sveriges største filmpris, Guldbaggen, for sin rolle.

Succesen fortsætter for den danske skuespiller Claes Bang, der har hovedrollen i den svenske film "The Square".

"The Square" er nomineret i seks kategorier i alt.

I forvejen har Claes Bang modtaget en European Film Award for hovedrollen. Desuden er "The Square" nomineret til en Golden Globe, og den er indstillet til at blive nomineret til en Oscar.

Filmen har også modtaget Guldpalmen i Cannes i maj.

Claes Bang spiller i filmen en succesrig kunstnerisk leder af et moderne kunstmuseum, der har en ny udstilling på vej med navnet "The Square".

I dagene op til udstillingens åbning kommer han ud for flere groteske situationer, der får ham til at stille spørgsmål ved sit eget moralske kompas.

Den svenske instruktør Ruben Östlund står bag "The Square", som også har danske Christopher Læssø på rollelisten.

"The Square" er ikke den eneste film, der har dansk islæt ved den svenske filmpris.

Den danske instruktør Janus Metz er nomineret for at have instrueret filmen "Borg" om tennisspilleren Björn Borg. Filmen kredser om Wimbledon-finalen i 1980 mellem Björn Borg og John McEnroe.

"Borg" er ligeledes nomineret i adskillige andre kategorier. Blandt andet er hovedrolleindehaveren, Sverrir Gudnason, der spiller Björn Borg, nomineret til bedste mandlige hovedrolle.

Dermed kæmper den svenske skuespiller og Claes Bang om samme pris.

Guldbaggen uddeles 22. januar i Stockholm og prisuddelingen vises live på svensk tv.