Civile i hele landet kan nu redde folk med hjertestop

Konkret fungerer ordningen sådan, at man kan melde sig som frivillig i ordningen og modtage et opkald via telefonen, hvis en person falder om med et formodet hjertestop tæt på.

Det giver mulighed for hurtigt at yde førstehjælp og bringe hjertestartere ud.

Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden, mener, at den landsdækkende ordning kan være forskellen på liv og død.

- Derfor giver det god mening at have det her system i hele landet, siger Grethe Thomas.

Hjerteløberordningen blev sat i gang i Region Hovedstaden 1. september 2017.

I 2018 kom Region Midtjylland med i projektet. I år kom også Region Nordjylland med.

Fredagens udvidelse betyder, at Region Syddanmark og Region Sjælland nu som de sidste regioner vil indgå i ordningen.

Når det handler om at nedbringe tabet af liv som følge af hjertestop, er tid altafgørende, siger Fredrik Folke, forskningsleder i Region Hovedstaden.

Han har været med til at starte hjerteløberprojektet og fortæller, at chancen for overlevelse som en tommelfingerregel falder med ti procent for hvert minut, der går, indtil den livreddende førstehjælp sættes i gang.

- Almindelige ambulancers responstid er mange steder i landet omkring ti minutter, og så er vi næsten nede på nul procent, hvis ikke andre træder til og laver den her enormt vigtige førstehjælp, siger han.

Over 82.000 har allerede meldt sig som hjerteløbere.

Næsten alle de tilmeldte har været igennem et kursus i hjertelungeredning, men det er ikke et krav for at blive hjerteløber.

Grethe Thomas siger, at responsen har været enorm siden ordningens start.

- Da vi gik i luften, havde vi ingen idé om, hvorvidt folk overhovedet var interesserede i at blive hjerteløbere. Responsen har været fuldstændig fantastisk, siger hun.