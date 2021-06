Cirkustiger er flyttet ind blandt brændenælder i Knuthenborg

Tirsdag er parkens nye tigerskov nemlig åbnet. Her er den 17-årige, pensionerede cirkustiger, Keni, flyttet ind sammen med fire andre gamle tigre.

En spansk cirkustiger har for første gang sat poterne i sit nye hjem i Knuthenborg Safaripark.

- Vi åbnede sidste år Europas største elefantanlæg med fire pensionerede cirkuselefanter, og det har været en rigtig god oplevelse for os.

- Da vi så skulle renovere vores gamle tigeranlæg, tænkte vi, at vi ville have det ben med på også, så vi kunne gøre noget for tigeravlen, siger Christoffer Knuth, der er direktør i Knuthenborg Safaripark.

Ud over cirkustigren bor der to tigre i anlægget, som ikke skal avle mere. De kommer fra et zoologisk anlæg i Holland. Og så er der to gamle tigre, som allerede boede i parken.

Planen er, at der skal komme flere cirkustigre på sigt, siger Christoffer Knuth.

- Det ender lidt som et tigerplejehjem. Tigre, som ikke har nogen stor fremtid, de kan så ende deres dage her, siger han.

Der er tale om et 60.000 kvadratmeter stort anlæg. En skov, der skal give tigrene en fornemmelse af at være i naturen.

- Vi vil rigtig gerne give dem et kæmpestort areal, så de kan få en så naturlig adfærd som overhovedet muligt. Vi har krat, buske, træer og brændenælder, siger Christoffer Knuth.

Han siger, at det slet ikke ville være muligt for tigrene at overleve i den vilde natur.

- Hvis du har levet dit liv i en zoologisk have eller i et cirkus, har du ikke evnerne til det (at leve i naturen, red.). Det er en håbløs sag, og de vil simpelthen dø af sult.

- Så det bedste, du kan gøre, er at skabe noget, der er så tæt på som overhovedet muligt. Den har aldrig prøvet at jage. Den har aldrig prøvet at slå en hjort ihjel. Det kan den slet ikke.