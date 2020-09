Cirkusartist brækkede nakken: Kæmper videre for erstatning

Cirkusartisten svævede over manegen, da et stålkabel knækkede, og hun faldt otte meter ned med hovedet først. Ukrainske Tetiana Korenieva brækkede nakken og kunne ikke længere arbejde som akrobat.

Det fik alvorlige konsekvenser for Tetiana Korenieva, da hun en aften i sensommeren 2018 udførte et nummer under en forestilling i Cirkus Arena.

Men Cirkus Arena afviste at betale erstatning til artisten - og så landede sagen i Retten i Næstved.

For Korenieva endte det i august uden det ønskede økonomiske plaster på såret. Derfor er afgørelsen anket til Østre Landsret.

Det fortæller advokat Søren Kroer, der repræsenterer Korenieva.

Byretten kom frem til, at Cirkus Arena ikke skulle betale erstatning for faldulykken. Cirkusset var ikke ansvarligt for artistens udstyr - det var hun selv. Desuden var Arena ikke hendes arbejdsgiver.

Men det var en forkert afgørelse, mener Søren Kroer.

- Vi tager vores børn med i cirkus og spiser popcorn, mens vi - for vores underholdnings skyld - ser på mennesker, der laver noget ekstremt farligt uden sikkerhedsnet. Når det så går galt, synes man, det er deres egen skyld.

- Det harmonerer ekstremt dårligt med det øvrige arbejdsmarked her i landet og de sikkerhedsforanstaltninger, vi ellers forlanger, siger Søren Kroer.

Han kan eksempelvis ikke forestille sig, at et dansk byggefirma ville kunne slippe for at stå til ansvar, hvis en udenlandsk håndværker kom alvorligt til skade under et byggeri i Danmark.

Retten i Næstved kom frem til, at Cirkus Arena ikke kunne betegnes som Korenievas arbejdsgiver, da hun formelt var ansat i den ukrainske virksomhed Bingo Circus Theatre.

Men ifølge Søren Kroer kan det ukrainske firma sammenlignes med en agent, der inden for professionel fodbold formidler kontakten mellem den enkelte fodboldspiller og fodboldklub.

Han påpeger, at Cirkus Arena har tegnet kontrakt med artisten og betalt hendes løn, og at hun har rejst rundt med cirkusset og de øvrige artister.

Til gengæld har Korenieva aldrig modtaget løn eller kontrakt fra det bagvedliggende cirkusfirma, som etablerede kontakten til Cirkus Arena.

Ud over nakken brækkede Korenieva hoften, og en arterie i halsen blev punkteret. Hun er rejst tilbage til Ukraine og kan på grund af ulykken ikke længere arbejde som cirkusartist.

Sammen med sin advokat har hun søgt om tilladelse til at få fri proces til at føre sagen i landsretten. Hvis hun får det bevilget, vil hun ikke skulle betale sagens omkostninger.

- Det er en forudsætning for at kunne føre sagen videre, at vi får fri proces, siger Søren Kroer.