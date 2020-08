Cirkus Arena undgår erstatning til ukrainsk cirkusartist

Retten mener, at Cirkus Arenas udstyr havde været i forsvarlig tilstand, men at det var Korenievas eget udstyr, der ikke var blevet vedligeholdt.

Cirkus Arena er blevet frifundet for at skulle betale erstatning til den ukrainske cirkusartist Tetiana Korenieva, som under en forestilling faldt ned og brækkede nakken.

Det var under et Cirkus Arena-show i Hornbæk i 2018, at Tetiana Korenieva hang med hovedet nedad under et trapezshow, da hendes stålkabel knækkede.

Hun faldt otte meter ned og brækkede nakken fire steder.

Korenieva og hendes advokat, Søren Kroer, mente, at Cirkus Arena havde et medansvar for ulykken, og at de derfor ville lægge sag an mod cirkusset