Cirka 5000 asylansøgere mangler ydelse - minister beklager

Ydelsen er ikke udbetalt siden 1. juli 2017. Det skyldes, at der ikke er indgået kontrakter med de pågældende beboere, som der skulle have været.

Fejlen fremgår af en orientering fra ministeren til Folketinget. Der er tale om en "meget beklagelig fejl", lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i orienteringen.

- Udlændingestyrelsen er blevet opmærksom på, at der i en periode ikke har været indgået kontrakter mellem beboere og indkvarteringsoperatøren på Modtagecenter Sandholm.

- Der er tale om en meget beklagelig fejl, som jeg har bedt Udlændingestyrelsen om hurtigst muligt at rette op på - både hvad angår tidligere og fremtidige indkvarterede på Modtagecenter Sandholm, lyder det i orienteringen.

Tillægsydelsen er et beløb på cirka 9 til cirka 31 kroner om dagen. Beløbet afhænger af den enkelte beboers situation.

Ydelsen følger med kontrakten, som er en såkaldt uddannelses- og aktiveringskontrakt. Den forpligter beboeren til at udføre en række praktiske opgaver på centret og deltage i et kursus om danske kultur- og samfundsforhold.

Den skal senest indgås en uge efter beboerens ansøgning om opholdstilladelse.

Men det er for en større gruppe altså ikke sket. Der er ikke et præcist tal på, hvor mange personer det drejer sig om. Men umiddelbart vurderes det altså at gælde i omegnen af 5000 personer.

Udlændinge- og Integrationsministeriet ønsker ikke at kommentere sagen og henviser til Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen udtaler på sin hjemmeside nyidanmark.dk, at man nu vil sørge for at identificere de pågældende beboere og efterbetale beløbene.

Desuden vil man, lyder det, sørge for, at der i fremtiden bliver rettet op på fejlen med forskellige tiltag.

Hvilke tiltag, det drejer sig om, uddybes dog ikke. Udlændingestyrelsen henviser til sin egen hjemmeside og har ikke yderligere kommentarer.

Hos Enhedslisten siger udlændinge- og integrationsordfører Rosa Lund, at det er mærkeligt, at sådan en fejl kan ske.

- Jeg synes, det lyder meget mærkeligt, og jeg tænker også, at Udlændingestyrelsen må komme med en god forklaring. Man skal ikke kun rette op på fejlen - det skal også ske med tilbagevirkende kraft, siger hun.