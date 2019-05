Christiansborg skubber EU-valget væk fra rampelyset

Det kan blive problematisk for både kandidaterne og valgdeltagelsen til europaparlamentsvalget, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet folketingsvalg til afholdelse 5. juni.

- Vi ved fra tidligere forskning, at det er ugunstigt for EP-valget og kandidaterne, at der ligger et andet valg tæt på eller samme dag.

- Det har man tidligere set i Belgien, hvor de har afholdt valg samme dag. Der er det typisk de nationale valg eller andre valg, der løber med opmærksomheden, siger han.

Folketingsvalget finder sted onsdag 5. juni, mens vælgerne skal sætte deres kryds ved europaparlamentsvalget søndag 26. maj.

Claes de Vreese mener, at sammenfaldet direkte kan skade stemmedeltagelsen, fordi det "hele koger lidt over i folketingsvalg".

- Man kan godt forestille sig, at det vil være nogen, som vil undlade at stemme til EP-valget. For hvis man alligevel kun vil stemme én gang, vil de fleste nok tage det, som de finder vigtigst. Det er en hypotese, man godt kunne bakke op.

Omvendt kan det dog ikke helt afvises, at det får en mobiliserende effekt, at de to valg ligger så tæt på hinanden, påpeger han.

Nikolaj Villumsen, der er Enhedslistens spidskandidat til Europa-Parlamentet, mener dog ikke, at han skal kæmpe hårdere for at få vælgernes og mediernes opmærksomhed.

- Jeg har en fuld kalender. Begge valg er drønhamrende vigtige, og jeg vil da opfordre alle til at komme op af sofaen, når der skal stemmes.

Spørgsmål: Men helt ærligt, ville det ikke være rarere for dig, hvis der havde været folketingsvalg for et halvt år siden, så medierne ikke skulle bruge krudtet på to valg på samme tid?

- Jeg ville da gerne have haft, at Løkke havde udskrevet valget for flere år siden, så vi kunne have væltet den borgerlige regering. Nu er valget endelig kommet, og vi går ind i begge valgkampe med stor gejst.

Den konservative spidskandidat, Pernille Weiss, mener heller ikke, at sammenfaldet er et problem. Men hun medgiver, at det kræver mere af mediehåndteringen.

- Vi ved jo, at I journalister også skal drible omkring et folketingsvalg, så vi er indstillede på, at vi skal være langt mere fleksible og stille op, siger hun.