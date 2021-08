Christianitter finder ingen løsning til at fjerne hashhandel

300 christianitter mødte søndag op til et møde om, hvordan beboerne skal formå at fjerne hashmarkedet fra Christiania. Et ønske, som over 100 beboere har beskrevet i sidste uge i Christianias ugentlige avis, Ugespejlet.

Ifølge initiativtager og beboer Klaus Danzer var fremmødet søndag historisk stort, men en plan for, hvordan man skal fjerne hashhandlen fra Pusher Street er man ikke kommet nærmere.

I øjeblikket er det umuligt at gøre noget, lyder meldingen.

- Der blev ikke entydigt konkluderet noget på mødet. Det er ret tydeligt, at der ikke findes nogen lette, hurtige løsninger, siger Klaus Danzer.

Pusher Street kommer til at bestå, og beboerne får det ikke lukket.

- Nej, det har vi besluttet os for ikke at gøre. Det ville kun have en midlertidig virkning. Alle de gange vi har gjort det, holdt det i en kort periode, og så startede det forfra igen, siger han.

Han anerkender, at det er status quo efter mødet. Beboerne har aftalt at mødes igen i nærmeste fremtid.

Det man kunne blive enige om på mødet var, at den eneste bæredygtige løsning er, at hashsalg legaliseres.

- Hvis man overhovedet kan konkludere noget, som folk er enige om, er det, at det er vores lovgivning, der er problemet. Altså at cannabis er kriminaliseret, og det fører de her konsekvenser med sig, siger han.

Politisk tyder det dog ikke på, at der kan findes noget flertal for en afkriminalisering af hash.

Sophie Hæstorp Andersen (S), der går efter overborgmesterposten i København, har dog meddelt, at hun ønsker at legalisere det.

- I Socialdemokratiet i København ønsker vi, at vores by skal være en foregangsby og vil derfor søge om opbakning i Folketinget til - først og fremmest på forsøgsbasis - at regulere salget af cannabis gennem en legalisering, har hun skrevet på sin Facebook-profil i denne uge.

De mange beboere på Christiania er gået til kamp mod Pusher Street, fordi de er trætte af kriminalitet og hårde stoffer i området, og ikke mener, at sælgerne overholder de regler, som Christiania har for salg af hash.

Konkret kom den samlede udmelding fra de over 100 beboere, efter at en 22-årig mand i juli blev dræbt af skud ved indgangen til Pusher Street.