Christianitter: Situationen i Pusher Street er uholdbar

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Christianias såkaldte Fællesmøde har udsendt tirsdag aften.

- Christiania skal være en fristad for kærlighed, mangfoldighed, natur og kultur, udtaler Fællesmødet.

- Desværre har udviklingen omkring Pusher Street bidraget til at skabe et andet billede af Christiania, og det vil vi ikke acceptere, lyder det videre.

Det fremgår ikke, hvad problemet konkret menes at være. Men tilsyneladende er mange beboere trætte af, at bander og rockere har indtaget gaden, selv om de ikke har nogen tilknytning til fristaden.

- Situationen kalder på omtanke og eftertanke, hvorfor vi altså nu har valgt selv at sætte aktiviteterne på pause, så vi kan få arbejdsro til en omstrukturering af forholdene omkring Pusher Street, skriver Fællesmødet.

Christianitterne påpeger dog samtidig, at der er tale om problemstillinger, som det civile Christiania ikke kan løse.

Derfor ses pausen da heller ikke som en løsning, men snarere som et signal om, at situationen er uholdbar.

- Forhåbentlig giver denne aktion også myndighederne mulighed for at gentænke deres strategi, der på det seneste har medført en række af voldsomme overgreb på gæster og christianitter, udtaler christianitterne.

Beslutningen om at sætte Pusher Street på pause blev tilsyneladende truffet 14. maj, men først tirsdag morgen trådte lukningen i kraft.

Ved indgangen til hashgaden blev hashkøbere og andre interesserede mødt af et to meter højt hegn og beskeden om, at gaden er lukket "de næste par dage", og at ambitionen er at åbne for en "mere hyggelig" gade.

Christianitterne mødes onsdag klokken 17 til endnu et møde om Pusher Streets fremtid.