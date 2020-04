Christiania vil give pushere rødt kort

Pusherne kan ikke forvente at kunne vende tilbage til fristaden, når der igen åbnes op.

Situationen i området omkring fristaden er til stor gene for christianshavnere og christianitter, lyder det.

"De mennesker, der deltager i de aktiviteter, der foregår på Bådmandsstræde og områderne omkring Christiania, er ikke ønskede på Fristaden Christiania, hverken nu eller når vi igen åbner," står der i pressemeddelelsen.

Politiet har efter lukningen af Pusher Street anholdt flere pushere i de omkringliggende gader og har blandt andet fundet kokain til salg.

Fristaden accepterer hash, men i pressemeddelelsen lægges der afstand til fundet af kokain og hårde stoffer generelt.

Aktiviteterne med salg af euforiserende stoffer rundt om Christiania optager også Københavns Politi. I Ekstra Bladet har vicepolitiinspektør Lars-O. Karlsen forleden kommenteret udviklingen med disse ord:

- Pushernes opførsel er kynisk. De udsætter folks sundhed for en risiko, og i den tid, vi oplever nu, med en coronaepidemi, gør det selvfølgelig situationen mere alvorlig, at kunder og pushere på den måde forsamler sig og udsætter hinanden og befolkningen for smittefare, sagde Lars-O. Karlsen.

Han er leder af Operativ Specialafdeling i Københavns Politi og har ansvaret for indsatsen mod det store illegale marked.

Lukningen af Christiania er ret kontant. Der er opsat hegn, og vagter er der også. Indgrebet skyldtes de mange mennesker, der færdedes i området, og den dermed øgede risiko for spredning af smitte.