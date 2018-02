Christian Friis Bach med kritik: FN er handlingslammet

I et interview med Politiken sætter han for første gang ord på sin tid i FN's ledelse.

Christian Friis Bach, der i dag er generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp mener, at medlemslandene har for meget magt og blokerer for alt fra mindre ting som en fornyelse af hjemmesider til store internationale konflikter.

Derfor er der et behov for at sætte FN fri.

Den tidligere undergeneralsekretær nævner krisen i Syrien og Ukraine som eksempler, hvor underorganisationer i FN ikke har haft mulighed for at hjælpe tilstrækkeligt, da de 193 medlemslande mikrostyrer.

- Vi har et handlingslammet FN. Vi har et sikkerhedsråd, som ikke kan agere.

- Det er en skamplet at se, hvordan sikkerhedsrådet de sidste år har svigtet, når det gælder konflikter som Ukraine og Syrien, siger Christian Friis Bach til Ritzau.

Derfor skal FN væk fra mikrostyringen, mener Christian Friis Bach.

- Vi skal væk fra denne mikrostyring, hvor FN-medlemslande sidder og bestemmer på enkelte poster og styrer budgetterne i detaljer. Det skal vi væk fra.

- Og så skal FN have nogle bredere rammer, siger den tidligere FN-chef.

Han forklarer, at hans kritik ikke er en egentlig kritik af FN, og at han stadig bakker op om FN. Det er derimod medlemslandenes ageren, som han langer ud efter.

- Når først man tager bureaukratiet og medlemslandene væk, så er der meget lidt plads til ledelse.

- Derfor har vi ikke et effektivt FN, fordi man i FN-ledelsen ganske enkelt ikke får mulighed for at tilpasse og bruge organisationen til at løse de store problemer, verden står over for, siger han.