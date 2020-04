Chilensk kvinde skal formentlig vidne mod Verhagen via video

- Min klient vil gerne have sagen fremmet så hurtigt som muligt. Det vil trække unødigt ud, hvis vi skal have hende (ekskæresten fra Chile, red.) til Danmark, siger forsvarsadvokat Lars Thousig.

Han repræsenterer hollænderen, der er tiltalt for blandt andet voldtægt af kvinden og for at have holdt hende indespærret i en lejlighed i Viborg.

Han skal ifølge anklageskriftet også have været særdeles hårdhændet mod hende og kastet rundt med hende, hvorved hun ramte flere møbler.

Læger konstaterede cirka 40 blå mærker på kvindens krop, da hun blev undersøgt.

Hun er nu tilbage i Chile, og grundet coronasituationen kan hun ikke rejse ud af landet.

Det er uvist, hvor længe rejserestriktionerne kommer til at gælde.

Da parterne gerne vil have afsluttet sagen inden sommerferien, satser man på at udsætte den sidste del af retssagen til midten af juni.

Hvis kvinden til den tid stadig er forhindret i at rejse til Danmark, skal hun i stedet medvirke via videolink fra ambassaden i Chile.

Sagen mod Bernio Verhagen blev indledt tirsdag med anklagerens spørgsmål til hollænderen.

Onsdag formiddag var det forsvarsadvokatens tur til at spørge. Her gentog Verhagen sin forklaring om, at han kun én enkelt gang har slået kvinden.

Han har berettet om et tumultarisk parforhold, hvor den chilenske kvinde oftest var den, der greb til korporligheder mod ham, når parret skændtes.

Onsdag eftermiddag ventes tre vidner at afgive forklaring i sagen. Det er blandt andre kvinden, han har et toårigt barn med, samt en repræsentant for fodboldklubben Viborg FF.

Den er den fodboldklub, som skrev kontrakt med Verhagen, og som efterfølgende har anmeldt fodboldspilleren for bedrageri.

Det er dog ikke en del af den verserende straffesag, da efterforskningen af det forhold ikke er afsluttet.

Bernio Verhagen blev anholdt efter tumult med sin chilenske kæreste i en kiosk i Viborg 26. november sidste år.

Han er foreløbig varetægtsfængslet til og med torsdag.

Senest torsdag skal retten derfor tage stilling til, om Verhagen fortsat skal være varetægtsfængslet eller løslades.

Bernio Verhagen nægter sig skyldig i ni ud af ti anklager mod ham. Han erkender, at han flygtede fra politiet under transport fra retten til arresten i Holstebro 16. december.