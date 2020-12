Cheminovas tidligere ejer giver 125 millioner til oprydning

Også Cheminovas tidligere ejer, Auriga Industries A/S, som er ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond, er klar med et bidrag til finansieringen på 125 millioner kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Aarhus Universitets Forskningsfond og Region Midtjylland.

- Det har ligget Aarhus Universitets Forskningsfond meget på sinde at få gang i oprensningen.

- En oprensning af området har kolossal betydning, ikke mindst for beboerne og naturen ved Harboøre Tange, siger rektor på Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen.

Ud over at være rektor er han også formand for forskningsfonden. Den fik i 1944 overdraget aktierne i Cheminova af virksomhedens stifter.

En fuld oprydning vurderes at koste 250 millioner kroner. Det forventes at kunne klares i løbet af "en overskuelig årrække".

Region Midtjylland har sammen med private virksomheder udviklet metoder til at rense jorden på Harboøre Tange. Miljø- og Fødevareministeriethar også støttet projektet.

- Så vi ved, hvad der skal gøres. Nu har vi også pengene til at realisere projektet.

- Danmark skriver miljøhistorie i disse dage, siger regionsformand Anders Kühnau (S).

Det er Erhvervsstyrelsen, der ifølge pressemeddelelsen har godkendt, at forskningsfonden kan bidrage økonomisk til oprydningen.

Miljøminister Lea Wermelin (S) kvitterer for bidraget.

- Det er jeg utroligt glad for. Det viser, at de også er med til at tage et samfundsansvar for oprydningen efter Cheminova, siger hun.

Regeringen har i finansloven afsat 630 millioner kroner frem mod 2025 til oprensning af flere af de såkaldte generationsforureninger.

Cheminova producerede blandt andet plantebeskyttelsesmidler til landbruget.

I 1999 ændrede virksomheden navn til Auriga Industries. I oktober 2014 blev virksomheden solgt til den amerikanske kemivirksomhed FMC Corporation.