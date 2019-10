Chefredaktør: Radio24syvs sidste timer er en rutsjebanetur

- Vi skifter mellem at være kede af det, vemodige og stolte, så det går op og ned. Det bliver sikkert værre her til aften, hvor vi for alvor skal sige farvel.

- Jeg regner da med at få lidt blanke øjne her ved 22-tiden, når jeg skal sige et par ord til medarbejderne, siger han.

Det er ikke kun de ansatte ved radioen, som har taget afsked torsdag.

Da satireprogrammet "Den Korte Radioavis" blev sendt for sidste gang torsdag middag, dukkede et hav af mennesker op for at sige farvel til både værterne, programmet og radioen generelt.

Jørgen Ramskov gik selv ud blandt de mange fremmødte lyttere, og den opbakning, han oplevede fra dem, har gjort særligt stort indtryk på ham.

- Det har da gjort et kæmpe indtryk på mig, at så mange er mødt frem for at fejre "Den korte radioavis" og i det hele taget støtte op om radioen. Det gør et kæmpe, kæmpe indtryk på mig, siger han.

Han forklarer, at man skal være til stede for rigtigt at forstå stemningen på stedet. En stemning, som han beskriver som "en sidste dag med kliken".

Det har været kendt i lidt over en uge, at Radio24syv lukker. Kanalen tabte det såkaldte dab-udbud, som Radio- og tv-nævnet afgjorde, skulle gå til ungdomskanalen radio Loud, når oktober skifter til november.

Knap ni dage har radioens ansatte haft til at vænne sig til tanken om, at radioen ikke skal være mere. Alligevel er det dog først i morgen, fredag, at alvoren går op for en, mener Jørgen Ramskov.

- I morgen bliver meget vemodig. Det er der, at man bliver ramt af en tomhed. En "Nå for pokker, jeg skal ikke møde til noget i dag".

- I dag er der sådan en "fyr den af"-stemning, siger han.

De ansatte spiser aftensmad sammen, og klokken 20 er der reception for ansatte og gæster af programmerne.

Chefredaktøren forventer at holde en kort tale til medarbejderne bagefter.

- Der vil jeg bare sige, at folk skal vente med at blive triste til i morgen og så være stolte i dag. Stolte af alt det, vi har lavet, og alt, vi har lykkes med.

Der er en afsluttende koncert på taget af Ørstedhus, Radio24syvs hovedkvarter i København, klokken 23.40. Herefter er der planer om at fortsætte festen i byen.