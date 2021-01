Artiklen: Chefer beder plejepersonale med symptomer om at gå på job

Chefer beder plejepersonale med symptomer om at gå på job

Et par gange om ugen hører FOA om medlemmer, der opfordres til at bryde retningslinjer. Virolog er rystet.

Plejepersonale oplever at blive bedt om at møde på arbejde, selv om de enten har symptomer på coronavirus eller er tæt kontakt til en coronasmittet.

Det oplyser fagforeningen FOA til TV2 Lorry.

Ifølge Torben Klitmøller Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA, bliver han "et par gange" om ugen kontaktet af medlemmer, der af vedkommendes chef er blevet bedt om at arbejde.

Også selv om retningslinjerne påbyder dem at isolere sig, indtil de har fået en negativ coronatest, fordi de har været i nær kontakt med en smittet.

- Antallet af den slags henvendelser til mig er steget i de sidste par måneder, og det er jo et udtryk for, at der mangler hænder, siger Torben Klitmøller Hollmann til TV2 Lorry.

Han frygter, at hans medlemmer i værste fald kan tage smitte med ind på et plejecenter eller et hospital, hvor smitten så kan sprede sig blandt beboere, patienter eller kolleger.

Meldingen ryster en af landets førende virologer, i og med at social- og sundhedspersonalet er i tæt kontakt med nogle af de mest udsatte borgere.

- De her brud på retningslinjerne er meget uhensigtsmæssige set fra et smittemæssigt synspunkt, siger professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, til TV2 Lorry.

- Jeg går jo helt naturligt ud fra, at man som arbejdsgiver følger retningslinjerne, og da i hvert fald i det offentlige - og i særlig grad når det gælder sosu-assistenter, som jo i betydeligt omfang omgås de risikoudsatte grupper.

TV2 Lorry har ikke kunnet få svar på, hvor mange ansatte der enten som nær kontakt eller med symptomer ender med at tage på arbejde på chefens opfordring.

- Men bare ét tilfælde er ét for meget, for vi har jo netop at gøre med sårbare grupper, påpeger Allan Randrup Thomsen.

Ansvaret for landets flere hundrede plejehjem hører under kommunerne.

Ifølge TV2 Lorry har Kommunernes Landsforening afvist at svare på, hvordan man vil sikre, at mellemlederne ikke fremadrettet opfordrer symptomramte ansatte til at møde på arbejde.