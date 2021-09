Chef truede Støjberg med Statsministeriet: Sådan var dialogen

Bølgerne gik tilsyneladende højt på et møde i Udlændinge- og Integrationsministeriet i marts 2016. Her forberedte de et samråd om adskillelse af asylpar, hvor mindst den ene var mindreårig.

På mødet truede han Inger Støjberg med at gå til Statsministeriet, har daværende kontorchef Jesper Gori fortalt. Toudal ønskede at få "for eksempel" med, så det fremgik, at der var andre undtagelser.

- Jeg kan sagtens have sagt til ministeren, at hvis vi ikke får det med, så bliver jeg nødt til at ringe over til Christian Kettel (departementschef i Statsministeriet, red.), siger Uffe Toudal, da han tirsdag bliver afhørt i Rigsretten.

- Sådan var dialogen. Men om det skulle opfattes som en meget voldsom trussel her og nu, vil jeg lade stå lidt hen, siger han videre og fortæller, at han aldrig er gået til Statsministeriet.

Inger Støjberg ønskede, at når der i talen til samrådet blev henvist til undtagelser, skulle man nævne et eksempel med, at par ikke skulle adskilles, når de var blevet gift med kongebrev - en særlig tilladelse til at lade en mindreårig blive gift.

Men departementschef Uffe Toudal ville have en bredere udlægning.

- Der ville være andre tilfælde i virkelighedens verden end kongebrevs-eksemplet. Derfor var jeg ikke enig i, at man sendte et signal om, at det eneste tænkelige eksempel var kongebrevs-eksemplet.

- Og det sagde vi tydeligt til ministeren, siger han uden at kunne huske drøftelser med ministeren.

Det var i februar 2016, at Støjberg i en pressemeddelelse meddelte, at hun ville adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle eller samlever. Det gjorde hun uden at nævne, at der kunne være undtagelser, hvor det ikke skulle ske.

Det vil være ulovligt at adskille uden at give en individuel vurdering, og i Rigsretten er Støjberg tiltalt for at have iværksat en ulovlig instruks og for at have fastholdt den.

Hun nægter sig skyldig og har blandt andet lagt vægt på, at hun dagen inden pressemeddelelsen godkendte et notat, der tilsagde, at der var undtagelser.