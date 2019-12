Departementschef Thomas Ahrenkiel ærgrer sig over svindelsagen og kontrolsvigtet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Han erkender at han kunne have gjort mere, men mener stadig, at hans egne folk burde have orienteret ham tidligere. (Arkivfoto)

Chef i Forsvarsministeriet så ikke faretegn

Departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel erkender, at han kunne have gjort mere i svindelsag. Men han ville også gerne have haft et praj.

- Det fremgår ikke af brevet, at det er så alvorlig en sag, som det senere har vist sig at være.

Lad os prøve at slå ned på nogle datoer: Hvorfor reagerer du ikke, da du får et brev om sagen fra Rigsrevisionen 13. maj?

- Det her er jo en sag, der har et langt forløb. Sagens alvor går først for alvor op for mig den 4. december, hvor vi modtager Rigsrevisionens rapport.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her