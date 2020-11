Chauffør får rødt kort af Danmark for snyd i lastvogn

Han overtrådte reglerne om køre- og hviletid og brugte en anden mands førerkort i et forsøg på at undgå at blive afsløret. Det fastslår Retten i Roskilde i en dom onsdag.

Midt i oktober blev den 38-årige mand tilfældigt pillet ud til en kontrol ved en rasteplads i Karlslunde, og et nærmere tjek åbenbarede hans svindelnummer.

Onsdag bestemte retten, at han udvises af Danmark i fire år, og at han i to et halvt år ikke må sætte sig bag rattet i tunge køretøjer. Desuden idømmes han 20 dages betinget fængsel, mens bøden er fastsat til 67.650 kroner.

En politiassistent har fortalt, at han i lastvognens såkaldte taktograf opdagede, at en anden persons førerkort blev brugt.

- Han siger, at der var sket en fejl, beretter politiassistenten, der arbejder ved Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi, om chaufførens reaktion.

Letten ønskede ikke at vise betjenten sit eget førerkort. Det blev fundet gemt i sølvpapir under et gulvtæppe i førerhuset.

Der var ingen tegn på, at den anden chauffør også kørte lastvognen. I kabinen var der kun ét sæt sengetøj.

Lige så snart den 38-årige mand efter reglerne skulle holde pause, stak han den anden mands førerkort i taktografen, så det så lovligt ud, lyder politiassistentens bud på chaufførens opførsel.

Ifølge politiet kørte han et enkelt døgn næsten uafbrudt. Kun et enkelt hvil på en time og fire minutter blev det til.

Lastvognen, der er fra 2017, kørte ad danske landeveje mellem Sverige og Tyskland. I retsmødet mener forsvareren, advokat Pia Maria Stokvad-Rubinius, at en del af lovovertrædelserne i givet fald er sket i netop de to lande og derfor ikke kan straffes i Danmark.

Men domsmandsretten giver specialanklager Camilla Meding medhold i, at der er dansk jurisdiktion.

- De farlige følger af, at man kører i for lang tid ad gangen, kom til at ske i Danmark, forklarer retsformanden.

Den dømte dukkede ikke op til retsmødet. Nu overvejer han at anke til landsretten. Han erkendte kun to ud af de i alt 26 lovovertrædelser, som er oplistet i anklageskriftet. Det handler om otte tilfælde af misbrug af en anden persons dokument og om 18 gange, hvor reglerne om køre- og hviletid blev overtrådt.

Lastvognen er fortsat i politiets varetægt. Der er varslet et bødekrav på 400.000 kroner til vognmanden i Letland.