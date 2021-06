Chancen for en bred klimaplan for landbruget svinder ind

Deltagerne i forhandlingerne om en klimaplan for landbruget siger, at der ikke kommer en politisk aftale før efteråret 2021. Og det bliver en smal aftale med enten regeringens støttepartier eller blå blok.

Venstre truer på blå bloks vegne med at forlade forhandlingerne hos fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn (S), hvis ikke regeringen giver indrømmelser på målene for reduktion af landbrugets kvælstofudvaskning.

- Vi kommer ikke til at skrive under på en aftale, hvor der står 13.100 ton kvælstofreduktion. Overhovedet ikke, siger Venstres landbrugsordfører Troels Lund Poulsen til Information med henvisning til regeringens måltal for den nødvendige reduktion i 2027.

Troels Lund Poulsen anser nu en landbrugsaftale hen over midten for udelukket.

- Der kommer ikke nogen bred aftale. Det må blive en aftale med en af siderne. Det er der, vi er nu.

- Og der kommer heller ikke nogen aftale på denne side af sommerferien. Det kommer tidligst til at falde på plads i løbet af efteråret, siger Troels Lund Poulsen til Information

Fødevare- og landbrugsministeren kalder Venstre-forhandlerens meldinger krasbørstige.

- Forudsætningen for at lave et nationalt kompromis er det samarbejdende folkestyre, og hvis man på forhånd melder sig ud og kun vil have sin egen politik igennem, så bliver det selvfølgelig svært, lyder det fra Prehn til Information.

Han arbejder stadig for en bred aftale, siger han.

Hos De Radikale tror landbrugsordfører Zenia Stampe ikke på en aftale på denne side af sommerferien.

- Vi har hele tiden gerne villet have et bredt forlig, men vi kan ikke leve med et bredt forlig, hvis prisen er, at det bliver uambitiøst. Vi kan heller ikke leve med, at regeringen laver et forlig kun med de blå, siger hun til avisen.

Det, der i denne uge har kørt processen op i en spids, er et internt kort fra regeringen til forhandlerne, der viser, hvor i landet der er behov for øget kvælstofreduktion via såkaldt målrettet regulering.

Ifølge kortet, lækket til Landbrugsavisen, må blandt andet Midt -og Vestjylland forvente nye, hårdere reduktionskrav, mens Nordjylland og dele af Sønderjylland som noget nyt fritages.