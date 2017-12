Cepos: Marginalskatten kan stige trods skatteaftale

Her opgav Liberal Alliance samtidig kravet om lettelser af topskatten. Nu kan en aftale om skatten med Dansk Folkeparti måske stik imod hensigten ende med at hæve den øverste marginalskat.

Det siger cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen. Han har regnet på det lækkede udkast til aftale, som Politiken torsdag omtaler:

- Man må konstatere, at den øverste marginalskat står til at stige i 2018. Det er meget ærgerligt, og det går stik modsat VLAK-regeringens oprindelige udspil om at sænke den øverste marginalskat med 2,7 procentpoint, siger Mads Lundby Hansen, Cepos

Han henviser til, at stigningen i den øverste marginalskat sker, fordi bundskatten i 2018 i forvejen stod til at blive forhøjet med 0,07 procentpoint.

Det skyldes blandt andet, at regeringen i forbindelse med sidste års finanslov valgte at øge bundskatten for at betale for at afskaffe den såkaldte PSO-afgift.