Centralt vidne studsede over styrelses svar til ombudsmand

På et tidspunkt gik det op for Lykke Sørensen, at der ikke var enighed om, hvad Udlændingestyrelsen mundtligt havde fået besked om, efter at Støjberg i 2016 havde meddelt, at hun ville adskille asylpar.

Det forklarer den tidligere afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lykke Sørensen, der mandag sidder i vidneskranken i Rigsretten.

- Det blev på et eller andet tidspunkt klart for os i udlændingeafdelingen, at der ikke var enighed mellem Udlændingestyrelsen og koncernledelsen om, hvad der var videregivet mundtligt, siger Lykke Sørensen.

Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen om adskillelserne af asylpar.

I et svar skrev Udlændingestyrelsen, at den 10. februar 2016 mundtligt af departementet blev bedt om at administrere ordningen i overensstemmelse med den pressemeddelelse, der blev udsendt samme dag.

I pressemeddelelsen meddelte Inger Støjberg, at alle mindreårige asylansøgere skulle adskilles fra ældre ægtefæller - uden undtagelser.

Lykke Sørensen studsede over Udlændingestyrelsens svar om, at de altså havde fået besked om at administrere uden undtagelser.

- Ja, men der var jo uenighed om, hvad der var tilkendegivet, siger hun.

Hun mindes ikke, hvornår hun blev opmærksom på uenigheden, og der var Lykke Sørensen bekendt ingen i ministeriet, som havde tænkt sig at rette udtalelsen.

Lykke Sørensen fortæller også, at hun på et koncerndirektionsmøde 10. februar gjorde det klart, at der ikke kunne blive en ordning med adskillelser uden undtagelser.

Hun har tidligere fortalt, at Udlændingestyrelsen efterlyste nogle retningslinjer, de kunne navigere efter. Men retningslinjerne kom først i december 2016.

Afhøringen af Lykke Sørensen begyndte onsdag i forrige uge og er fortsat i gang mandag eftermiddag.