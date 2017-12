Center for Ludomani: Fjern bonusordninger til kunder

Det kan umiddelbart virke som god service, når spiludbydere tilbyder deres kunder rejser til sportsarrangementer og ekstra penge at spille for.

Center for Ludomani påpeger, at bonusordninger fastholder ludomaner i deres spilafhængighed. Derfor ønsker de, at man allerhelst forbyder ordningerne.

- Vi har flere gange foreslået politikerne, at man reducerer eller forbyder bonusordningerne. For mennesker med et spillemæssigt problem er det ren gift, siger centerleder Michael Bay Jørsel.

Udmeldingen kommer, efter at en krigsveteran onsdag tabte en sag til spiludbyderen Unibet. Han mener, at Unibet fastholdt ham i spilafhængighed ved at tilbyde bonusordninger.

Manden sagsøgte Unibet, fordi han flere gange gjorde spiludbyderen opmærksom på, at han spillede af desperation og ikke lyst.

På trods af dette blev han tilbudt flere bonusser, som lokkede ham tilbage til at spille. Han blev blandt andet inviteret til en Champions League-fodboldkamp i Stuttgart.

Og at tilbyde bonusordninger til en person, der har gjort opmærksom på et spilleproblem, er ikke i orden, mener Michael Bay Jørsel.

- International forskning påpeger, at bonusordninger er med til at øge de enkelte spilleres lyst til at spille. Så det er på ingen måde en hensigtsmæssig idé, at de er der, siger han.

Unibet lukkede først mandens konto i september 2013, da han oplyste, at han formodentlig var ludoman. Men her var alle pengene spillet op.

- Jeg kan undre mig over, at der fra Unibet ikke er sket noget tidligere. Han er jo vedvarende blevet tilbudt bonusordninger, siger Michael Bay Jørsel.

Ifølge dommen skulle krigsveteranen på et tidligere tidspunkt selv have anmodet om, at kontoen blev lukket, hvis han ville undgå at tabe de mange penge.

Ellers skulle han have registreret sig i Rofus-registret, som udelukker spillere midlertidigt fra alle spiludbydere i op til seks måneder, eller som medfører en endelig udelukkelse.