Carsten Nielsen: Auken videregav ikke mail til mig 2017

Hun afviser igen at have kendt til Østergaard-sag og siger desuden, at hun ikke har kendt til mail i 2017 fra Ida Auken om upassende opførsel fra Morten Østergaard.

- Der er en verden til forskel på at kende til en konkret krænkelsessag og at have løse snakke om Mortens adfærd i øvrigt. Det er vigtigt for mig at understrege, at det hverken er mit eller andre kollegers ansvar, at Morten kunne blive fuld og pinlig til fester.

- Ikke desto mindre, så har jeg ligesom andre snakket med Morten om det, og jeg har opfordret ham til at rette op på det. Og det var faktisk mit indtryk, at han også tog opsangene til sig og ændrede adfærd, lyder det fra Sofie Carsten Nielsen i kommentaren.

Meldingen kommer, efter at Ida Auken, der har orlov fra Folketinget, onsdag i et længere opslag skrev om en episode fra 2017, hvor Morten Østergaard skulle have opført sig upassende over for en kvinde.

I opslaget lød det, at Sofie Carsten Nielsen havde dækket over Østergaard, selv om Ida Auken fortalte hende om sagen.

Desuden skriver Auken, at hun har sendt en mail om sagen til Sofie Carsten Nielsen.

Det afviser den radikale leder altså.

- Jeg kendte ikke til den konkrete krænkelsessag, som Ida skrev om på sin Facebook-side i går, og jeg vidste ikke før i lørdags, hvor Ida skrev en mail til gruppen, at hun var mellemmanden, der havde givet den videre til sekretariatschefen. Men hun videregav den ikke til mig i 2017, som hun ellers har skrevet.

Fra Sofie Carsten Nielsen lyder det endvidere i kommentaren, at "det ikke gør noget godt for nogen at blive ved med at kommunikere på denne måde via medier og sociale medier".

Hun har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.