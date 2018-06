Cannabis skal testes på smertepatienter

Et lodtrækningsforsøg skal nu for første gang gøre læger og patienter klogere på effekten af cannabis.

Interessen for medicinsk cannabis er stor hos patienter med smerter. På sygehusene og i lægernes venteværelser sidder stadig flere, som efterspørger et alternativ til den traditionelle smertemedicin.

160 patienter med slidgigt i hænderne eller psoriasisgigt vil få tilbud om enten at blive behandlet med cbd, der er et af de aktive stoffer i cannabisplanten, eller med snydemedicin (placebo).

- Vores patienter er begyndt at spørge til, om vi kender noget til smertebehandling med cannabis, og om det er noget, de kan blive behandlet med, siger Jonathan Vela, læge på reumatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

I øjeblikket ordinerer lægerne typisk såkaldte nsaid-præparater, eksempelvis Ibuprofen, der mindsker smerter og stivhed i leddene. Men medicinen øger risikoen for mavesår og hjerteproblemer.

- Derfor er der god grund til undersøge, om præparater baseret på cannabis kunne være et alternativ, siger Jonathan Vela.

Han har på forhånd ingen forventninger til, hvad studiet vil vise, men siger, at forskerne går til opgaven med åbent sind.

- Skulle cbd vise sig at have en gavnlig effekt og uden de bivirkninger, vi ser hos nsaid-stofferne, så er det jo fantastisk.

- Omvendt, hvis det viser sig, at der ingen gavnlig effekt er, kan vi bruge det, når vi forklarer patienterne, hvorfor vi ikke tilbyder den behandling, siger Jonathan Vela.

Siden årsskiftet har det været muligt for blandt andet smertepatienter at blive behandlet med medicinsk cannabis. Men mange er gået forgæves hos deres praktiserende læge, som har sagt nej med henvisning til, at der mangler kontrollerede forsøg.

Derfor er Anders Beich, der er formand for de praktiserende lægers videnskabelige selskab, DSAM, positiv.

- Vi hører jo, at cannabis skulle virke på mange, men det er svært at finde evidens. Jeg har mødt flere patienter, som er noget slukørede over, at vi ikke bare vil udskrive det. Så jo flere forsøg, des bedre.

Foruden Aalborg er flere andre forsøg på vej.