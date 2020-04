Det kan være svært at campere, når blæsten får godt fat i forteltet. Det var tilfældet på På Nibe Camping under en storm i 2018. Påsken i år ser dog indtil videre ud til at blive solrig. (Arkivfoto).

Campingpladser kan holde åbent for gæster i påsken trods corona

Flere fælles faciliteter såsom restauranter skal holde lukket for at undgå smittespredning på campingpladser.

Det vil fortsat være muligt at komme afsted på campingferie i påsken. Hvis campingpladser overholder bestemte krav, kan de nemlig holde åbent.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet og Erhvervsministeriet i en fælles pressemeddelelse.

Campingpladserne skal sørge for, at besøgende holder afstand til hinanden og til personalet, og at der er nem adgang til at vaske hænder.

Derudover skal campingpladsernes restauranter holde lukket, og de tilknyttede lege- og badelande skal være lukket af for besøgende i påsken. Det gælder også eventuelle indendørs spafaciliteter.

- Mange danskere vil gerne ud og opleve foråret i naturen og have mere plads og luft omkring sig. Jeg ved også, at mange campister og campingpladsejere har glædet sig til at starte sæsonen her i påsken.

- Derfor er jeg også glad for, at campingpladserne gerne må holde pladser og hytter åbne for gæster i påsken, så længe man træffer de rigtige forholdsregler som for eksempel at holde afstand til hinanden, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) supplerer:

- Det vigtigste er, at vi fortsat holder fast og forebygger smittespredningen. Det er hele forudsætningen for, at der kan ske en kontrolleret åbning efter påske. Derfor vil en række af de fælles faciliteter på campingpladsen ikke kunne bruges, siger han i meddelelsen.

Afstanden kan blandt andet sikres ved at begrænse antallet af campister, der er på campingpladsen på samme tid.

Og så anbefaler sundhedsmyndighederne, at der bliver gjort rent ofte på de fælles bade- og toiletfaciliteter. Gerne tre gange om dagen.

Det samme gælder håndtag, gelændere og lignende, fremgår det af pressemeddelelsen.

Butikker, der sælger dagligvarer, samt køkkenfaciliteter skal overholde de samme krav, som gælder for andre lokaler, som offentligheden har adgang til, står der endvidere.