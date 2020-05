Caféer tog forskud på glæderne og holdt ulovligt åbent

Et enkelt spisested har fået en bøde på 10.000 kroner, fordi det - foruden at holde åbent i centret - også havde udeservering.

Flere caféer og spisesteder i butikscentret Bazar Vest i Aarhus har ulovligt holdt åbent fredag. Derfor har de fået et påbud fra politiet.

Det oplyser vicepolitiinspektør Martin Rasmussen fra Østjyllands Politi.

Under coronaudbruddet har landets butikscentre - herunder Bazar Vest - været tvunget til at holde lukket.

Restauranter og caféer har haft lov til at sælge takeaway-mad, men det har ikke været tilladt at have spisende gæster inden- og udendørs.

- Vi har ekstra patruljer ude for at holde øje med, at borgere og erhvervsdrivende overholder reglerne.

- I den forbindelse opdagede vores betjente, at flere spisesteder i Bazar Vest holdt åbent, siger Martin Rasmussen.

Der går dog ikke lang tid, før butikscentret må åbne igen, og caféer og restauranter må servere for deres kunder.

Fredag indgik Folketingets partier en aftale om fase 2 i genåbningen af samfundet, som i stort omfang har været lukket siden marts.

Aftalen betyder blandt andet, at butikscentre kan åbne fra 11. maj, mens caféer og restauranter må åbne dørene fra 18. maj.

Kort før middag fredag har vicepolitiinspektør Martin Rasmussen endnu ikke overblik over, hvor mange spisesteder i Bazar Vest, der har brudt reglerne ved at holde åbent. Politiets patrulje er stadig på stedet.