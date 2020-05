Byret venter på landsret i opgør om udsættelse af bandesag

11 tiltalte i en stor bandesag skal være varetægtsfængslet i yderligere 14 dage, har Københavns Byret onsdag besluttet.

Sagen er næsten halvvejs, men gik i stå i marts på grund af coronakrisen.

Forsvarerne og anklageren har foreslået ekstraordinært at afvikle en række retsmøder i juli, også i weekender, for at få en afgørelse på skyldsspørgsmålet. Men det har byretten afvist.