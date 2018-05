Byret underkender Ryanairs krav til erstatningssager

Det irske lavprisselskab Ryanair kan ikke forlange, at danske passagerer, der kræver kompensation for forsinkede fly, skal rejse sagen ved irske domstole.

Baggrunden er, at tre passagerer krævede kompensation fra Ryanair, fordi deres fly fra København til Alicante i Spanien blev aflyst eller væsentligt forsinket.

De krævede derfor kompensation efter EU's regler.

I januar sidste år endte sagen i Københavns Byret. Her krævede selskabet sagen afvist. To af passagererne havde ifølge Ryanair allerede fået kompensation.

For den tredjes vedkommende mener Ryanair ikke, at sagen kan behandles af danske domstole.

Af selskabets almindelige befordringsbetingelser fremgår nemlig, at "enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne kontrakt, er underlagt en afgørelse af de irske domstole".

Kunderne skal altså ifølge selskabet gå til de irske domstole, hvis de vil have kompensation.

Men den går ikke, siger Københavns Byret.

Retten medgiver, at luftfartsselskabet kan have en interesse i, at alle sager om kompensation samles ved en eller få domstole med samme regler og sprog.

Men passageren har en forventning om, at sagen kan komme for retten i vedkommendes eget land - eller i det mindste i afgangs- eller ankomstlandet.

Et krav om, at sager skal rejses ved irske domstole udgør ifølge kendelsen "et så betydeligt indgreb i forbrugernes mulighed for at forfølge krav", at det "medfører en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser".

Københavns Byret konkluderer i kendelsen, at "vilkåret om, at krav efter forordningen alene kan forfølges ved de irske domstole, tilsidesættes derfor som urimeligt".