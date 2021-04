Byret udskyder finalen i gammel svindelsag om millioner i et år

Det er konklusionen, efter at retten netop har fastsat datoerne for de sidste ti retsmøder i sagen. I kalenderen har retten fundet dage i perioden fra marts til maj 2022.

I forvejen er sagen med udgangspunkt i entreprenørfirmaet FH Byg Aps. et slags smertensbarn i Danmarks største domstol. Den har været plaget af adskillige forsinkelser og udsættelser.

Efterhånden er det næsten syv år siden, at byretten modtog anklageskriftet, som drejer sig især om bedragerier overfor leasingselskaber på næsten 80 millioner kroner i alt.

Den hovedtiltalte meldte sig syg igen og igen, og det medførte en stor forsinkelse. 988 dage senere end oprindeligt planlagt gik processen mod de fire øvrige mænd så i gang i september 2017.

Senest mødtes forsvarere, anklageren og retten den 17. december.

Her stod det klart, hvad der mangler i sagen: Afhøring af ét vidne samt procedurer, altså de afsluttende bemærkninger, fra anklageren og forsvarerne, inden retten kan trække sig tilbage for at votere.

Først forleden, altså fire måneder senere, holdt byretten møde for at planlægge den videre proces. Og det er her, at datoerne i foråret 2022 er blevet fastlagt, oplyses det.

Forsvareren for en af de tiltalte er advokat Christian Laubjerg:

- Min klient er kun med i et beskedent antal forhold. Det er virkeligt hæmmende for ham både personligt og forretningsmæssigt at have sådan en sag hængende over sig i så lang tid, siger han.

Den kriminalitet, som beskrives i anklageskriftet, skal være begået især i 2007 og 2008. Det var i 2009, at politiet rejste sigtelse.

I øvrigt blev sagen mod den hovedtiltalte udskilt og behandlet separat. Det betød, at mange vidner er blevet afhørt om de samme forhold i to forskellige retslokaler i Københavns Byret.

På bundlinjen står, at den hovedtiltalte har overhalet de øvrige tiltalte. Heriblandt er hans far på 72 år. Dommen over den hovedtiltalte blev afsagt i september sidste år.

Han blev fundet skyldig i at have begået bedragerier med hensyn til leasede betonknusere, mørtelværk, minigravere og en lang række andre maskiner. Straffen blev fængsel i fire år og seks måneder. Dommen er anket til landsretten.

- Det samlede forløb har været ærgerligt og meget beklageligt, siger advokat Christian Laubjerg.