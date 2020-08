Byret stadfæster bøde på 100.000 til advokat Karoly Nemeth

Bøden får Karoly Németh for at have fornærmet en dommer.

Københavns Byret har tirsdag blåstemplet, at den kendte advokat Karoly Németh skal have en bøde på 100.000 kroner.

Dommen er en stadfæstelse af en afgørelse i Advokatnævnet, der i 2018 fastslog, at Karoly Németh havde overtrådt god advokatskik.

Han har mulighed for at indbringe byrettens dom for landsretten, og det overvejer han nu, fortæller han til Ritzau. Han er uenig i, at han har gjort noget forkert.

Fornærmelsen af dommeren skete i forbindelse med en retssag, hvor dommeren ikke ville godkende en svensk lægeerklæring om Karoly Némeths klients sygdom, og som derfor dømte ham som udebleven.

Rettens behandling "forekommer overfladisk, grundløs og ubegrundet", skrev advokaten i et indlæg til retten.

Németh skrev også, at udeblivelsesdommen var blevet afsagt "på et fuldstændig forfejlet grundlag".

Dette var for stærkt kost, fastslog Advokatnævnet. Han udviste ikke den fornødne respekt for retten og er gået for vidt, hed det i nævnets kendelse.

I øvrigt besluttede retten at genoptage den civile retssag, men alligevel kom der altså et disciplinært efterspil.

Advokaten har flere gange tidligere fået bøder af Advokatnævnet. Blandt andet gav nævnet ham en bøde for i 2017 at have sendt grove kommentarer på Facebook til en sagsøger i en sag, som Németh selv var advokat i.

Den bøde lød også på 100.000 kroner, og Østre Landsret stadfæstede i december 2019 afgørelsen.

I februar gav Advokatnævnet ham også en bøde på 100.000 kroner for at have videregivet oplysninger om sin klient, der var underlagt tavshedspligt.

Karoly Németh fortalte dengang til Ekstra Bladet, at han ikke var tilfreds med afgørelsen, og at han ønskede at indbringe den for byretten. Det er dog ikke sket alligevel.