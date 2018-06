Byret opretter ekspres-afdelinger til voldssager

For at leve op til politikernes ønske om hurtige afgørelser i sager om alvorlig vold, voldtægt og våben, har domstolen fra 1. juni oprettet to ekstra retsafdelinger. Her skal man koncentrere sig om netop de sager, der helst skal ekspederes inden 37 dage.

Københavns Byret har svært ved at holde trit med strømmen af straffesager og civile sager.

Det fremgår af årsberetningen fra retten, som er landets største.

Her kan man læse, at det er væltet ind med domsmandssager og nævningesager.

Således indleverede anklagemyndigheden sidste år 430 flere domsmandssager end det foregående år, hvilket er en stigning på 19 procent. Oveni voksede antallet af modtagne nævningesager med 73 procent. Konsekvensen er, at antallet af verserende straffesager stiger.

Hertil kommer, at nogle af sagerne ifølge retspræsident Søren Axelsens årsberetning er "helt ekstraordinære". De drejer sig om for eksempel om banden Loyal To Familia, drabet på Kim Wall og om omfattende bedrageri.

Afviklingen af disse sager "har været og er særdeles ressourcebelastende", hedder det. De "står således på ingen måde mål med de ressourcer, der tildeles til behandling af en ordinær sag af samme slags".

I øvrigt kan man i årsberetningen se tabeller, som viser, at det på en række områder kniber for retten at leve op til egne målsætninger.

For eksempel burde 77 procent af alle nævninge- og domsmandssager sidste år have været afgjort inden fire måneder. Men det skete kun for 60 procent af sagerne, fremgår det.

Også civile sager bliver ældre, end det var meningen. For eksempel var det en målsætning, at 80 procent af sagerne om ægteskab og forældreansvar kunne få en afgørelse inden seks måneder. Imidlertid lykkedes det kun i 66 procent af sagerne.

Nu vil retten justere målsætningen for nogle sagstyper. I praksis har målene vist "sig at være urealistiske på grund af forhold, retterne ikke er herre over", hedder det.