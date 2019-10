Byret har afsat 11 dage til sag om iranske attentatplaner

I juni næste år kommer Retten i Roskilde formentlig til at afgøre, om en 40-årig mand deltog, da en iransk efterretningstjeneste angiveligt forberedte at slå en eksiliraner ihjel i Ringsted.

Det er senioranklager Søren Harbo i Københavns Politi, der håndterer sagen. Han vil ikke gå i detaljer med, hvorfor han har bedt om så mange retsmøder. Men blandt andet tolkningen vil tage tid, bemærker han.

Det er justitsminister Nick Hækkerup (S), der skal træffe beslutning om, hvorvidt den 40-årige norsk-iranske mand skal tiltales. Efterhånden har han siddet varetægtsfængslet i et år, siden han blev pågrebet ved Göteborg.

Samtlige retsmøder har hidtil været holdt bag lukkede døre.

- Mistankegrundlaget skal ikke komme til den iranske stats kundskab, sagde Søren Harbo forleden i retten om en af årsagerne til lukketheden.

Sigtelserne drejer sig om medvirken til forsøg på manddrab. Og om hjælp til en fremmed efterretningstjeneste på dansk grund.

Den 40-årige, der er far til tre døtre, nægter sig skyldig. På et tidspunkt under fængslingen gik han i sultestrejke. Han følte sig magtesløs og frustreret, oplyste forsvareren.

Tidligere har han arbejdet i en iransk virksomhed, som blandt andet producerer våben. I Norge har han haft ansættelse i flere store it-virksomheder, har Jyllands-Posten tidligere berettet.

PET har ikke ønsket at oplyse, præcis hvilken efterretningstjeneste som manden mistænkes at have virket for.

Sagen indeholder blandt andet beskyldningen om, at han skal have taget fotos i Ringsted. Her boede en leder af ASMLA, som af Iran betragtes som en terrororganisation.

28. september holdt PET nøje øje med bopælen. En hurtigtkørende Volvo i området fik betjentene til at tro, at et attentat var nært forestående. Det udløste en af de mest omfattende politiaktioner i flere år.

Politiet stoppede trafikanter ved broer, færger og andre steder. Ved Storebæltsbroen opstod en bilkø, der var cirka 30 kilometer lang.

På grund af sagen har Danmarks ambassadør i Teheran sammen med flere andre europæiske lande protesteret mod flere drab og forsøg, som Iran skal have stået bag i Belgien, Frankrig, Holland og Tyskland.