Byret frifinder to: Knivstikkeri var dødsvold - ikke drab

Den 52-årige Christian Flesborg mistede livet en sommerdag i fjor, da han og to 29-årige mænd stødte sammen i et blodigt opgør på Lindevej i Holbæk. Flesborg blev ramt af flere knivstik og afgik ved døden.

I stedet er mændene kendt skyldige i henholdsvis vold med døden til følge og medvirken hertil, skriver sn.dk.

Der var angiveligt en uoverensstemmelse om penge, en hashgæld på 15.000 kroner, som gik forud for sammenstødet mellem Christian Flesborg og de to mænd. Det har en af mændene forklaret under sagen.

Samme mand har også erkendt, at han stak Flesborg et par gange med en kniv. Men han har påberåbt sig nødværge, fordi han følte sig truet af Flesborg.

Under sagen er det blevet dokumenteret, at manden og Flesborg, som var en bekendt af hans forældre, havde haft telefonisk kontakt flere gange inden opgøret.

Og ifølge manden truede Flesborg under en af telefonsamtalerne med at slå ham ihjel på grund af den ubetalte gæld.

Ved gerningsstedet fandt politiet desuden en ratlås med DNA-spor fra Flesborg, og den tiltalte har fortalt, at han frygtede, at Flesborg ville slå ham i hovedet med den.

Seks stik i maven og benene var det, som tog livet af Flesborg. Han døde ikke med det samme, men nogle timer senere på Holbæk Sygehus.

Den ene tiltalte har erkendt at have stukket ham to gange i nødværge. Men den forklaring har retten ikke godtaget.

Ifølge sn.dk er den anden mand dømt for medvirken, blandt fordi han var klar over, at en konfrontation mellem Flesborg og den første af de tiltalte kunne være under opsejling, og fordi han blev i nærheden af sin jævnaldrende makker.

Vold med døden til følge straffes markant mildere end drab. I drabssager er strafferammen fængsel indtil livstid, og i udgangspunktet straffes et drab med 12 års fængsel.

Er der tale om vold med døden til følge er strafferammen ti års fængsel, og kun sjældent udnyttes den fuldt ud. Typisk vil straffen ligge i omegnen af seks til ni års fængsel - nogle gange lavere.

Retten i Holbæk udmåler senere mandag en straf, i forbindelse med der afsiges dom i sagen.