Byret frifinder pilot trods takeoff i mørke og tåge

Den 32-årige pilot var tiltalt for ikke at have gjort sig bekendt med de gældende retningslinjer på flyvepladsen i Maribo på to datoer i 2016.

En 32-årig pilot er fredag i Retten i Lyngby blevet frifundet efter beskyldninger om lovbrud ved at have lettet i sit Piper 28 privatfly i mørke og i dårligt vejr.

Ifølge retningslinjerne var det forbudt at lette efter mørkets frembrud. Men det gjorde piloten alligevel.

Første overtrædelse skete den 13. oktober 2016 klokken 17.58. Men om der nu egentlig også var tale om en overtrædelse, står uklart.

For de retningslinjer - det såkaldte notam - som anklagerfuldmægtig Jacob Dreist fremlagde i retten, gjaldt i perioden 4. december 2016 til 5. januar 2017 - altså på et senere tidspunkt.

- Der er ikke fremlagt et gældende notam for tidspunktet, og alene af den grund må der ske frifindelse, lød det fra dommer Ulrik Finn Jørgensen.

Piloten var desuden anklaget for at have lettet i mørke den 14. december 2016, altså i det fremlagte notams gyldighedsperiode.

Og dog. At sige, han var anklaget for det, er nemlig en tilsnigelse. For ifølge anklageskriftet havde han ikke gjort sig bekendt med indholdet af det pågældende notam.

Piloten har dog under sagen forklaret, at han havde kontaktet lufthavnsledelsen, og at det opfyldte kravene om at kende til de gældende retningslinjer.

Det samme fremhævede hans forsvarer, advokat Martin Gräs Lind, der selv er pilot, under sin procedure.

Og retten fandt det da heller ikke bevist, at han ikke skulle have gjort det.

- Vi må gå ud fra, at han har overtrådt det. Men det er ikke det, han er tiltalt for. Derfor kan der ikke ske domfældelse, lød det fra Ulrik Finn Jørgensen.

Flyvningen i december 2016 skulle ifølge anklageskriftet være sket i så tåget vejr, at flyvesikkerheden var i fare.

Et vidne i et cafeteria på flyvepladsen i Maribo har under sagen fortalt, at der var meget tåget. Men piloten selv vurderede, at det var forsvarligt at lette.

Anklagemyndigheden har fremlagt oplysninger om sigtbarheden fra en målestation. Men den ligger 20 kilometer fra flyvepladsen.

- Man kan sige, at det er overvejende sandsynligt, at du har overtrådt reglerne. Men det er ikke nok til, at der kan ske domfældelse, lød det fra dommeren.

Anklagemyndigheden havde krævet piloten idømt en bøde på 8000 kroner samt en betinget frakendelse af flycertifikatet.