Byret finder mand skyldig i rovmord på to pensionister

På baggrund af sagens vidneforklaringer, bevismateriale - og hvad der ellers er blevet fremlagt i retssal 41 i byretten - er et nævningeting kommet frem til, at den tiltalte skal kendes skyldig i to drab.

Han frifindes for et tredje drab.

Det oplyser retsformand Karsten Henriksen søndag formiddag.

Drabene blev begået i marts 2019. Ofrene boede i samme bebyggelse på Vangehusvej på Østerbro i København.

Det første formodede offer - 82-årige Eva Hoffmeister - døde i sin lejlighed 5. februar. Den 28-årige er ikke skyldig i dette drab.

Til gengæld har han ifølge nævningetinget i Københavns Byret slået Peter Jensen Olsen og Inez Hasselblad ihjel.

80-årige Peter Jensen Olsen blev kvalt i sin lejlighed om morgenen den 2. marts. Og Inez Hasselblad på 81 år blev kvalt på et tidspunkt mellem den 7. marts om aftenen og den 8. marts ved middagstid.

Politiet blev tilkaldt i forbindelse med alle tre dødsfald, men fandt ikke, at der var noget mistænkeligt ved dødsfaldene.

Det var først, da Inez Hasselsblads datter undrede sig over flere forhold omkring sin mors død og derfor kontaktede politiet, at efterforskere indledte en grundigere undersøgelse.

Blandt andet opdagede datteren, at nogen havde misbrugt Inez Hasselblads dankort efter hendes død. En teori om drab blev etableret, og den 9. marts blev den formodede gerningsmand anholdt.

Herefter gennemgik politiet andre dødsfald i bebyggelsen på Vangehusvej og kom frem til, at der kunne være begået yderligere to drab.

På det tidspunkt var det en måned siden, at Eva Hoffmeister var afgået ved døden, og hun var for længst kremeret.

Derfor kunne der ikke foretages en obduktion af hendes lig. Men Peter Jensen Olsen blev obduceret, og her fandt en retsmediciner tydelige tegn på, at han var blevet kvalt ved såkaldt kværkning - altså med hænderne.

Også Inez Hasselblad blev obduceret, og man fandt, at hun var blevet kvalt.

- Vi lægger vægt på, at der ud over ligsynet ikke er foretaget obduktion, siger retsformand Karsten Henriksen med henvisning til Eva Hoffmeister, og at der ikke er klare beviser for, at den ældre kvinde blev slået ihjel.

Foruden drab kendes den 28-årige mand skyldig i røveri af særlig grov beskaffenhed, da han frarøvede Inez Hasseblads betalingskort, som han misbrugte efter hendes død.

Han kendes skyldig i forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med Peter Jensen Olsens død, hvor det ikke lykkedes ham at finde eller misbruge offerets betalingskort.

Desuden kendes han skyldig i misbrug af Eva Hoffmeisters og et ukendt offers betalingskort.

Den tiltalte har gennem hele sagen nægtet sig skyldig i drab, men har erkendt at have misbrugt Inez Hasselblads og Eva Hoffmeisters betalingskort.