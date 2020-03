Byret åbner igen for tilhørere trods corona-alarm

Retspræsident Betina Heldmann oplyser fredag i en mail til Ritzau, at retten nu igen er åben for tilhørere.

I strid med retsplejelovens valgte Retten i Hillerød torsdag at forbyde tilhørere - herunder pressen - adgang til retsmøder. Men det er nu ændret igen.

- Vi fik i går eftermiddag indrettet de to største retssale, således at de er egnet til - og fra nu af benyttes til - grundlovsforhør og frister. Vi har også flyttet om, så offentligheden herunder pressen kan sidde med behørig afstand i disse retssale, skriver Betina Heldmann.

Grundlovsforhør og "frister" - altså forlængelse af varetægtsfængsling - hvor fristen er udløbet, er blandt de retsmøder, som trods corona-alarmen fortsat bliver gennemført.

Ellers har landets domstole aflyst stort set alle retsmøder i foreløbig to uger. Det sker som led i den nedlukning af den offentlige sektor, som regeringen har iværksat for at imødegå spredningen af coronavirus.

Retterne oplyser på deres respektive hjemmesider, hvordan nedlukningen i praksis gennemføres i den pågældende ret. Her skrev Retten i Hillerød torsdag, at den blandt andet forbød al adgang til retten for offentligheden.

Men i retsplejeloven står der, at retsmøder skal holdes offentligt, medmindre andet fremgår af loven, eller medmindre retten i medfør af loven kan bestemme det.

Og det var ikke tilfældet torsdag, hvilket Betina Heldmann også erkendte over for Ritzau.

- Der er ikke lovhjemmel til det, og vi har det rigtig dårligt med det. Men vi føler os nødsaget til det. Vi håber, at tingene udvikler sig, så vi kan følge de regler, der er i retsplejeloven, lød det torsdag fra retspræsidenten.

Hun begrundede rettens beslutning om ikke at følge loven med, at der var tale om en nødsituation.