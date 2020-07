Et DF-byrådsmedlem mener, at Kristian Thulesen Dahl bør trække sig som formand for partiet. (Arkivfoto)

Byrådsmedlem opfordrer Thulesen Dahl til at gå af som formand

Hans K. Sønderby, der sidder i Esbjerg Byråd for DF, vil have Morten Messerschmidt som ny formand for partiet.

Dansk Folkepartis krise bør resultere i et formandsskifte. Det mener DF'eren Hans K. Sønderby, der sidder i Esbjerg Byråd for partiet.

I et læserbrev i avisen Danmark opfordrer han Kristian Thulesen Dahl til at træde tilbage.

Morten Messerschmidt bør i stedet indtage formandsstolen, mener byrådsmedlemmet og henviser til dårlige meningsmålinger for partiet.

- Udviklingen har vi kunnet følge nu i godt et års tid, og vi har alle sammen troet, at den ville vende. Det bliver sværere og sværere at bevare den tro i og med, at meningsmålingerne stadig bevæger sig nedad. Og så må der ske et eller andet, siger Hans K. Sønderby til avisen Danmark.

Hans K. Sønderbys udmelding om behovet for et formandsskifte sker i en tid, hvor DF-baglandet er præget af uro.

Flere byrådsmedlemmer har forladt partiet og luftet kritik af partiformanden, mens andre som direkte konsekvens af krisen i partiet ikke kan sige, om de genopstiller til næste års kommunalvalg.

Byrådsmedlemmet fra Esbjerg fortæller, at han synes, Kristian Thulesen Dahl er et meget sympatisk menneske og har gjort det godt på en række områder.

- Men han kan ikke flytte opfattelsen inde i folks hoveder af, at DF har været for villig til at føje sig i for lang tid på det værdipolitiske område, siger han til avisen Danmark.

Hans K. Sønderby mener, at Dansk Folkepartis landsmøde i september er en oplagt mulighed for at præsentere en ny formand, som han altså mener bør være Morten Messerschmidt.

Kristian Thulesen Dahl slog i et interview i Jyllands-Posten i weekenden fast, at han trods partiets krise også er formand ved næste valg, hvis den interne opbakning består.

Han åbnede dog for en debat om arvefølgen.

Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm Nielsen, afviser også over for avisen Danmark, at der er et formandsskifte under opsejling i DF.

- Det er heldigvis ikke noget, Hans Sønderby skal blande sig i, siger partisekretæren, der efter avisen Danmarks henvendelse har kontaktet Hans K. Sønderby og indskærpet, at kritik bør ske internt og ikke i pressen.