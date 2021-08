Bygherre kærer beslutning om byggestop på Amager Fælled

Bygherren mener, at sagen har "principiel betydning" for nuværende og fremtidige byggerier.

Bygherren Fælledby har valgt at kære byrettens kendelse om, at byggeri af nyt boligkvarter på Amager Fælled foreløbig skal standses.

I denne måned fik foreningen Amager Fælleds Venner medhold i Københavns Byret, der besluttede, at byggeforberedelserne skulle standses.

Det krævede dog, at foreningen kunne stille med en sikkerhed på to millioner kroner, hvilket foreningen på meget kort tid samlede.

Fælledby P/S har hele tiden protesteret imod et forbud.

Fælledby vil nu have landsrettens vurdering af, hvad bygherren kan tillade sig, udtaler direktør Erling Thygesen.

- Fælledby P/S har hele tiden udviklet området ved Amager Fælled efter de forskrifter og vejledninger, vi har modtaget fra kommunen og Miljøstyrelsen.

- Alligevel er vi nu endt i limbo mellem de tilladelser, vi har fra kommunen, og byrettens kendelse. Derfor skal sagen prøves i landsretten, så vi - og andre bygherrer - kan være helt sikre på, hvad vi må og hvad vi ikke må, både i nuværende og fremtidige byudviklingsprojekter, udtaler han.

Forbuddet bunder i, at to nævn - Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet - tidligere på sommeren bestemte, at klager over Københavns Kommunes afgørelser i sagen skulle have opsættende virkning.

Det skyldes usikkerhed om, hvorvidt hensynet til arten stor vandsalamander er blevet tilstrækkelig tilgodeset.

Klagen til nævnene kom fra Danmarks Naturfredningsforening og fra Amager Fælleds Venner.

Men da bygherren lod maskinerne fortsætte på arealet på trods af nævnenes afgørelse, gik foreningen til Københavns Byret for at få nedlagt et forbud.

Klagesagerne mangler fortsat at blive endelig afgjort.

I meddelelsen onsdag bemærker Fælledby P/S, at det i øjeblikket ikke er til at sige, hvor lang tid projektet bliver forsinket, eller hvad det kommer til at betyde for økonomien.