Byggeriet om håndværkerfradrag: Økonomers kritik er skæv

Det vækker ikke overraskende begejstring hos byggebranchen, at boligjobordningen gøres permanent med finansloven for 2018.

Ifølge Tore Stramer, cheføkonom hos Nykredit, melder hver tredje virksomhed i sektoren om mangel på arbejdskraft.

Men den præmis køber Dansk Byggeri ikke.

- De ser tallene på en forkert måde, siger administrerende direktør Lars Storr-Hansen.

Han forklarer, at tallene som udgangspunkt passer. Men i opgørelsen tælles kun virksomheder med, som har mere end fem ansatte.

Og ifølge Lars Storr-Hansen gælder det cirka halvdelen af alle danske håndværkervirksomheder.

- Det er især husholdningerne, der gør brug af boligjobordningen, og det er derfor typisk de små- og mellemstore virksomheder, der får glæde af det, siger han.

Den nuværende boligjobordning har været rettet mod initiativer, som fremmer energirigtige løsninger i boligerne. Det bliver nu udvidet, så man også kan få fradrag for andre former for service og håndværkerhjælp.

Blandt andet udvides ordningen til også at omfatte installation af tyverialarm, der kan bidrage til at øge trygheden i hjemmet. Udvendigt malearbejde fastholdes også som en del af ordningen.

Som hidtil kan man få et skattefradrag for arbejdsløn op til et loft på 6000 kroner for serviceydelser som regering. For håndværkerydelser kan man få fradrag op til et loft på 12.000 kroner.

Prisen for at fortsætte ordningen bliver ifølge aftalen cirka 455 millioner kroner i 2018 og cirka 445 millioner kroner fra 2019 og frem.